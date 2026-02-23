Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
MHK başkanından gece yarısı Galatasaray açıklaması: Gol iptali için ne dedi?

MHK başkanından gece yarısı Galatasaray açıklaması: Gol iptali için ne dedi?

Haber Merkezi
09:1223/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçında, sarı kırmızılı takımın attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edilmişti. Daha sonra konuyla ilgili hem Galatasaray’dan hem de TFF’den bir açıklama da gelmişti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da iptal edilen gol hakkında ilk kez konuştu.

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının yankıları hala devam ediyor.

Sarı kırmızılı cephe ile TFF arasında da karşılıklı açıklamalar da geldi.

Son olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da iptal edilen gol hakkında ilk kez konuştu.

Söz konusu pozisyonla ilgili Beyaz TV'ye açıklamalar yapan Ferhat Gündoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Boey rakibinin topla oynama becerisini açıkça engelliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada inceleme) yapılmasını istiyor."

#mhk
#galatasaray
#konyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var?