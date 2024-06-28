Milli futbolculardan Avusturya'ya gözdağı

Salih Özcan: "Hakan Çalhanoğlu kaptanımız ikinci sarı kartı gördü. O yüzden oynayamayacak. Bizim için çok önemli isimlerinden biri. Sahada kendini gösteriyor her zaman. Bizim için maalesef zor olacak onun olmaması. İnşallah onun yerine kim oynarsa en iyi şekilde kendisini gösterecek ve takıma yardım edecek."