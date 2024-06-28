Milli futbolculardan Avusturya'ya gözdağı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalan A Milli Takımımızda futbolculardan Salih Özcan ve Kenan Yıldız basın toplantısında soruları yanıtladı. İki futbolcu da takıma güvendiklerini ve Avusturya'yı yenebilecek güçte olduklarını söyledi. Salih Özcan ve Kenan Yıldız'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Salih Özcan: "Zor bir gruptu. İlk maçı galibiyetle bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Portekiz maçında hayal kırıklığı yaşadık. Son maçı da yenerek, 16 yıl sonra gruptan çıktığımız için çok mutluyuz."
Salih Özcan: "Avusturya maçının çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Son maçımız kötü olmuştu, biz onu unutmadık. Planlarımızı yaparak, kendimize güvenirsek inşallah kazanırız."
Salih Özcan: "Hakan Çalhanoğlu kaptanımız ikinci sarı kartı gördü. O yüzden oynayamayacak. Bizim için çok önemli isimlerinden biri. Sahada kendini gösteriyor her zaman. Bizim için maalesef zor olacak onun olmaması. İnşallah onun yerine kim oynarsa en iyi şekilde kendisini gösterecek ve takıma yardım edecek."
Salih Özcan: "Gerçekten takıma çok güveniyorum. Avusturya'yı yenebilecek bir kalitemiz var. İçimde bir yara var açıkçası, 6-1 baya bir iz bıraktı. İçimde bir hırs var, herkese bir cevap vermek istiyorum."
Kenan Yıldız: "16 yıl sonra gruptan çıktık, bu tabii ki mutluluk verici. İlk maçımızın çok önemli olduğunu düşünüyorduk ve kazandık. İkinci maçta elimizden geleni yapmamıza rağmen istediğimizi alamadık. Üçüncü maçta galibiyetle birlikte çıktık gruptan, umarım bu şekilde devam ederiz."
Kenan Yıldız: "Portekiz maçında ben ve Arda yoktuk ama bu hocamızın kararıydı. Hocamızın kararları, her zaman en iyi kararlar."
Kenan Yıldız: "En son gruptan çıktığımızda ben 3 yaşındaydım. Umarım böyle devam ederiz. Avusturya'ya karşı tekrar oynayacak olmak bize motivasyon sağlıyor."
Kenan Yıldız: Her mağlubiyetten sonra bir üzüntü yaşıyoruz. Biz burada kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyorduk. Taraftarımız her zaman yanımızdaydı. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapıldı.
Kenan Yıldız: "Arda ile herkesin bizden bahsettiğini biliyoruz ama bizim için fark etmiyor. Biz kendi futbolumuza konsantreyiz ve kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz."