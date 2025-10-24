Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Milli sporcu Adem Asil Dünya 2.'si: Halkada muhteşem performans!

Milli sporcu Adem Asil Dünya 2.'si: Halkada muhteşem performans!

14:4424/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 6. gününde erkekler bireysel halka aleti finali ile devam etti. Milli cimnastikçi Adem Asil, 14.566 puanla gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye gurur yaşattı.

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı.


Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.

Elemelerde 14.466 puan toplayarak 4'üncü sıradan finale yükselen Adem, 14.566 puanla ABD'li Donnell Whittenburg'ün (14.700) arkasında 2'nciliği elde etti.


26 yaşındaki milli cimnastikçi, halka aletinde 2022'deki dünya şampiyonasında kazandığı altın madalyadan sonra bu kez gümüş madalya aldı.


Türkiye Milli Takımı, Adem'in podyumuyla 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı tek madalyayla tamamladı.


#Adem Asil
#Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası
#Endonezya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 25-26 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu hava durumu raporu