Milli yıldız Galatasaray'a! Bedavaya geliyor

11:32 23/05/2026, Cumartesi
Süper Lig'deki şampiyonluğunun ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar milli futbolcuyu bedelsiz getirmenin hesaplarını yapıyor. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'i üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon üst üste 5. kez şampiyon olmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve ötesini görebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.


Bu doğrultuda Cimbom için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattında köklü bir değişime hazırlanan Galatasaray, sağ bek bölgesi için hedeflerini netleştirdi.

Wilfried Singo'yu birinci isim olarak düşünen Okan Buruk'un, AS Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i de kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Yönetimin, kiralık olarak kadroda bulunan Sacha Boey'nin bonservisini almama kararı aldığı belirtilirken, Roland Sallai için de gelecek tekliflere göre yolların ayrılması ihtimalinin arttığı kaydedildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Singo'nun alternatifi olarak düşünülen 29 yaşındaki Zeki Çelik, hem sağ bek hem de stoperde görev yapabiliyor.

Sezonu AS Roma'da tamamlayan ve Avrupa'nın pek çok dev kulübünün radarına giren milli futbolcunun takımıyla sözleşmesi de sona erecek.


Yönetim, hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de savunmaya çok yönlü bir isim katmak için Zeki transferini bitirmek istiyor.

