Mohamed Salah için beklenen haber geldi: İstediği maaş onaylandı!

Liverpool, Mohamed Salah ile yapılan görüşmelerde büyük bir adım attı ve yıldız oyuncuya istediği maaşı sunarak anlaşmaya vardı. Mısırlı haber ajansı Masrawy, 32 yaşındaki forvetin menajeri Rami Abbas ile yapılan ciddi müzakerelerin olumlu sonuçlandığını duyurdu. Trent Alexander-Arnold’un Real Madrid’e gitme ihtimaline karşın rahatlayan maaş bütçesi, Salah’ın taleplerinin karşılanmasında kilit rol oynayacak. Detaylar haberimizde.
Premier Lig devi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın geleceği şekilleniyor.
Salah'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Anfield'dan ayrılma özgürlüğü var ve Mısırlı yıldız, yeni bir sözleşme imzalama konusunda karamsar görünüyor.
Ancak Mısırlı haber ajansı Masrawy, Merseyside takımının 32 yaşındaki oyuncunun menajeri Rami Abbas ile "ciddi" görüşmelere başladığını ve kendisine daha önce yaptıkları tekliften daha iyi bir teklif sunduklarını bildirdi.
Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid'e bonservissiz bir şekilde gidecek olması bu konuda etken olmuş olabilir. Sağ bekin maaşının külfetinden kurtulacak olan Liverpool; Salah'ın taleplerini karşılayabilecek.
Bir kaynak Masrawy'ye şunları söyledi: "Liverpool yönetimi, Mohamed Salah'ın menajeri Rami Abbas ile Mısırlı yıldızın Liverpool ile olan sözleşmesini bir süreliğine yenilemek için görüşmelere başladı.
Liverpool ile Salah'ın menajeri Rami Abbas arasındaki görüşmeler bu sefer her zamankinden çok daha ileri seviyede ve sunulan teklif, oyuncuya daha önce yapılan tüm tekliflerden daha yüksek.
Alexander-Arnold'un Liverpool'dan yakın zamanda ayrılması, kulübün yüksek maaşlarının düşürülmesinin ardından Salah'ın sözleşme yenilemesinde önemli bir etken olacak ve Mısırlı yıldızın Kırmızılar ile olan yeni sözleşmesinde istediğini almasını sağlayacak."