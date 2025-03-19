Montella İrfan Can Eğribayat'ı neden kadroya almadığını açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında oynanacak Macaristan maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Montella, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı neden tercih etmediğini de açıkladı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.
'Bayrağı temsil ediyoruz'
"İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor."
'Olanlara saygısızlık yaparız'
"Genellikle olan futbolcularımızla ilgili konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak, olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde."
'Böyle bir karar aldık'
"Kaleci konusunu düşündüğümüzde, orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık."
'Kapılarımız yeteneklere, gençlere açık'
"Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımız yeteneklere, gençlere açık. Emre Mor'u 2.5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olan kimse, onlar buraya geliyor."