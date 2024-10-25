Mourinho gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu: 'Açıkçası tek diyebileceğim...'

"Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim."