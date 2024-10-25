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Mourinho gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu: 'Açıkçası tek diyebileceğim...'

Mourinho gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu: 'Açıkçası tek diyebileceğim...'

00:3825/10/2024, Friday
G: 25/10/2024, Friday
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı neden kırmızı kart yediğini açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmada gördüğü kırmızı kartı ve maçı değerlendirdi.

"Normal şartlarda Manchester United'dan 1 puan almak iyidir ama bu şartlar altında 2 puan kaybettik."

 "Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. Açık ara iyi olan bizdik. İkinci yarıya da harika başladık."

"En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp."

"Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim."

"Bright 3 hafta sakatlandı. Milli takıma gitti ama orada ilginç şeyler yaşadı. Libya'da başlarına ilginç şeyler geldi. Kendisini oynattık, sahada kaldığı sürede çok iyi iş çıkardı ama yaşadığı şey sakatlık değildi."

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Manchester United

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