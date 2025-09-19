Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho'nun Benfica'daki yıllık maaşı belli oldu! Sözleşmesinde ilginç fesih maddesi

Mourinho'nun Benfica'daki yıllık maaşı belli oldu! Sözleşmesinde ilginç fesih maddesi

12:5119/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica ile anlaştı. Deneyimli çalıştırıcının yıllık maaşı ve sözleşmesindeki ilginç fesih maddesi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Bruno Lage'ı gönderen Benfica'nın başına geçti.

Portekizli teknik adam, Benfica ile 2 yıllık sözleşmeye imza atarken kontrat detayları da ortaya çıktı.


Buna göre Benfica, Mourinho'nun kontratına özel bir fesih maddesi ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

Öte yandan NTV Spor'un Portekiz basınından aktardığı habere göre Jose Mourinho'nun Benfica'dan alacağı yıllık ücreti de duyurdu.

Buna göre deneyimli çalıştırıcı, Portekiz devinden yıllık net 6 milyon euro ücret ve başarı bonusları kazanacak.

Jose Mourinho ilk A takım teknik direktörlüğünü de 2000 yılında Benfica'nın başında yapmıştı.


#Jose Mourinho
#Benfica
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OKULLARIN AÇILIŞ - KAPANIŞ TARİHLERİ: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?