Muslera'dan devralacak: İşte Galatasaray'ın yeni kaptanı

Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni kaptanı belirledi.
"Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında duygusal anlar yaşandı ve Fernando Muslera'nın ayrılması kesinlik kazandı."
"Taraftara cuma günü RAMS Park'ta oynanacak Başakşehir maçıyla veda etmeye hazırlanan Uruguaylı eldiven, yeni sezonda yok."
Sabah'ın haberine göre, Fernando Muslera'nın yerine birinci kaptanlık görevini yaz dönemi ile birlikte Mauro Icardi üstlenecek. Bu sezon ikinci kaptan olarak görev yapan Arjantinli oyuncu, Muslera'dan pazubendi devralacak.
Yeni sezonda ikinci kaptan olarak ise Abdülkerim Bardakcı belirlendi.
Icardi ve Abdülkerim sahada olmadığında ise pazubendi Kaan Ayhan takacak.