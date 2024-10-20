Nihat Kahveci gözlerine inanamadı: 'İlk defa yayına şokla girdim'

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında futbol yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.
Karşılaşmaya Osimhen'in attığı röveşata golü damga vurdu.
Mücadele sonrasında futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.
Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:
"Milli takım arasından sonra lige dönüp konsantre olmak kolay değil ama Galatasaray bugün çok rahat kazandı."
"Antalyaspor hiçbir zaman ‘Ben bu maçın içine girerim’ demedi, böyle bir şey hissetmedik."
"Oyundan Yunus Akgün ile Icardi çıkıyor, Osimhen ile Batshuayi giriyor. Böyle bir lüks olamaz."
"Ben de forvet oynadım, arada güzel gollerim de oldu ama bu nasıl bir röveşata golü? Bu şaka ya"
"Top aşağıda falan değil, en üst noktada. O nasıl bir röveşata golü? Ben bir daha attığım gollerle ilgili hiçbir şey konuşmayacağım."
"Statta Antalyasporlu taraftarlar vardı, bu golü alkışladılar mı? Alkışlamamak imkansız. Ben de burada alkışlıyorum. Ben çocukken okul bahçesinde atıyordum. Bu nasıl bir röveşata golü"