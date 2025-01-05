Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza sitem: Yakıştıramadım

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, maçın tartışmalı pozisyonları hakkında görüşlerini açıkladı. Kahveci ayrıca Galatasaraylı futbolcu hakkında dikkat çeken bir eleştiride bulundu. İşte Nihat Kahveci'nin maçın ardından Kontraspor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar:
"Galatasaray taraftarı, heyecanla takımını izlemeye gitti. Taraftar o beklediği futbolu izleyemedi. Ancak bunun sebepleri vardı."
"Galatasaraylı futbolcular Osimhen'i bu kadar yalnız bırakmasın. Osimhen'i Maldivler'de adaya yollamışlar. Demişler ki 'Bokele, Heliton, Koray Günter orada. Sen 3'e 1 top kap. Osimhen'e yazık. Bugün acıdım. Sahada yapayalnızdı. 1 şut çekebildi sadece. Göztepe'nin merkez kalabalığı Mertens'i ve Yunus'u Osimhen'e yaklaştırmadı."
"Kaan ile Djalma'nın pozisyonu. Dirsek yüzüne çarpıyor mu, çarpıyor. Penaltı. Talihsiz bir an ama penaltı. Bana göre penaltı."
"Torreira'nın el pozisyonuna penaltı verilse, 'Neden verildi?' demem. Topun gitmesini engelliyor. Orada bir çarpma görüyorum."
"Barış Alper Yılmaz sahada bir daha küfür ettiğini görmek istemiyorum. Ağzını yanlış okumadıysam küfür ettin, yakıştıramadım sana. Sonra da 'top benden çıktı' dedin. Güzel hareket. Bunu maç 0-0'ken 90. dakikada da bekliyorum. Hakem duysa kırmızı verir. Yapma Barış."
"Kendine özgüven çok iyidir ama her şeyin fazlası zarardır. Davinson kendine güvenmekte haklı ama o güveni iyi kullanmak önemli sahanın içinde. Kendine güvenmek demek, sen stopersin çok risk almak anlamına gelmemeli. Senin oradaki riskinin bedeli ağır oluyor çünkü. Bugün olmadı ama olabilirdi. Olduğu an inanılmaz eleştirilirsin. Senin belli bir istikrarın var aynı şekilde konsantre ol devam et."
"Jakobs'un müdahaleleri olmasa Galatasaray belki başka goller de yiyebilirdi. Jakobs bugün defansif anlamda çok iyi oynadı."