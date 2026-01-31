Yeni Şafak
Noa Lang'dan yıldız futbolcuya: Galatasaray'a gel kardeşim

09:5231/01/2026, Cumartesi
Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang, yakın arkadaşı olan yıldız futbolcuyu sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takıma davet etti.

Galatasaray’ın Napoli’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hollandalı futbolcu Noa Lang, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir harekete imza attı.

Noa Lang, yakın arkadaş olan Justin Kluivert’ın Instagram paylaşımına “Come to Gala bro” (Galatasaray'a gel kardeşim) yorumunu yaparak yıldız futbolcuyu sarı-kırmızılı takıma davet etti.

Bu yorum kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

Justin Kluivert da Noa Lang’ın Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdiği videoyu beğenmişti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’ta forma giyen Justin Kluivert’ın güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. 26 yaşındaki Hollandalı 10 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor.

Kluivert, bu sezon Premier Lig’de 18 maçta 2 gol kaydetti. Genç oyuncu Hollanda Milli Takımı formasıyla da 11 karşılaşmada görev aldı.

