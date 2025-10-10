Yeni Şafak
Okan Buruk’a 50 milyon euro müjdesi: Dursun Özbek’in tek şartı var!

08:4710/10/2025, Cuma
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayındaki kongrede yeniden seçilmesi halinde Teknik Direktör Okan Buruk'la yoluna devam etmek için iki kritik planı devreye soktu. Ayrıca Özbek’in şartlı olarak 50 milyon euroluk bir transfer hamlesine hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, mayıs ayındaki kongrede yeniden seçilmesi durumunda görev süresi boyunca Okan Buruk'la çalışmaya devam etmek istiyor.


Özbek'in deneyimli teknik adamla ilgili ise 2 planı bulunuyor.


Sözcü'de yer alan habere göre, Dursun Özbek ilk etapta Okan Buruk'un maaşına zam yapmayı planlıyor.


Bu doğrultuda mukavelesi 2026'da bitecek olan Buruk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak ve tecrübeli çalıştırıcının maaşı 4 milyon euroya yükseltilecek.


Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkılması halinde ise Özbek, Okan Buruk'a yıldız bir orta saha hediye edecek. Dursun Özbek'in bu transfer için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.


Galatasaray'ın listesinde ise orta saha transferi için 3 isim olduğu iddia edildi. Bunlar Napoli'den Frank Anguissa, Feyenoord'dan Quinten Timber ve Club Brugge'den Raphael Onyedika.

 Yönetimin bu isimlerden birini sarı-kırmızılı renklere bağlamak istediği ifade edildi.



