Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yakın arkadaşından açıklama geldi

16:2231/05/2026, Pazar
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle’in Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklama Galatasaray camiasında soru işaretlerine yol açtı. Yıldız futbolcunun yakın çevresinden gelen açıklama ise transfer iddialarına farklı bir boyut kazandırdı.

Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, Eric Chelle’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Nijerya Milli Takımı’nın Polonya ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunu değerlendiren Chelle, yıldız golcünün neden davet edilmediğini açıkladı.

Deneyimli teknik adam, yıldız golcünün olası transfer sürecine işaret ederek, "Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali var. Bu nedenle hazırlık maçlarında bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı.

Chelle’in bu sözleri, Galatasaray taraftarları arasında büyük endişeye neden oldu.

Osimhen’in yakın arkadaşı Buchi Laba ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılık iddialarını yalanladı.

Laba açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Çok net bir şekilde belirtmek gerekir ki, Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Şu an teklif de yok. Bu durum, Nijerya teknik direktöründen kaynaklanan bir yanlış anlaşılma gibi görünüyor. Victor Osimhen, ayrılmak için herhangi bir baskı yapmadığını ve ancak kulübün istemesi halinde takımdan ayrılacağını Galatasaray'a bildirdi. Şu an itibarıyla kendisi hâlâ İstanbul'da bulunuyor."

Osimhen hakkında yapılan farklı açıklamalar, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

