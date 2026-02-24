Yeni Şafak
Osimhen maaşını alamıyor mu? Galatasaray'dan açıklama yapıldı

Osimhen maaşını alamıyor mu? Galatasaray'dan açıklama yapıldı

Galatasaray’da futbolcuların maaşlarının 3 ay geciktiği ve Victor Osimhen’in bu yüzden deplasmana gitmediği iddiaları üzerine yönetimden açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpte oyuncu maaşlarının 3 aydır ödenmediği öne sürülmüş, hatta Osimhen’in bu nedenle TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına gitmediği iddia edilmişti. Söz konusu söylentiler kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen, Galatasaray'da yıllık net 21 milyon euro kazancı bulunuyor.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili, konuya ilişkin yatığı açıklamada iddiaları net ifadelerle reddetti.

Sabah'a konuşan Abdullah Kavukcu, "Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyunların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz" dedi. 

Bu haberleri kasıtlı yapıldığını öne süren Kavukcu, "Amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle sıkıntılar olsaydı 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?" diye konuştu.

