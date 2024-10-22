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Osimhen'e büyük onur! Dünyanın en iyileri adayları arasında

Osimhen'e büyük onur! Dünyanın en iyileri adayları arasında

13:5322/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, dünyanın en iyi futbolcuları adayları arasında yer aldı.

Napoli'nin Galatasaray'a kiraladığı Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılardaki kariyeri rüya gibi başladı.


Son oynanan Antalyaspor maçında sansasyonel bir gol atan Osimhen, 2024 yılında dünyanın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

IFFHS'nin düzenlediği dünyanın en iyi futbolcusu ödülünde 2024 yılının adayları belli oldu. NTV Spor'da yer alan habere göre 30 kişilik aday listesinde Victor Osimhen de yer aldı. İşte aday listesi:

Erling Haaland, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Phil Foden, Bukayo Saka...

Florian Wirtz, Jamal Musiala, Rodri, Lamine Yamal, Declan Rice...

Cole Palmer, Harry Kane, Martin Odegaard, William Saliba, Ruben Dias...

Nico Williams, Toni Kroos, Dani Olmo, Dani Carvajal, Fabian Ruiz...

Cody Gakpo, Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo, Lautaro Martinez...

Victor Osimhen, James Rodriguez, Ademola Lookman, Akram Afif, Alphonso Davies.

#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Real Madrid

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