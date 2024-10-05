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Paul Pogba geri dönüyor: Cezası indirildi!

Paul Pogba geri dönüyor: Cezası indirildi!

16:525/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fransız futbolcu Paul Pogba doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilmişti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Pogba’nın cezasında indirime gitti ve oyuncunun dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar.

Fransız futbolcu Paul Pogba geçen Ağustos ayında rastgele yapılan testlere takılmış ve doping testinde yüksek seviyede testosteron tespit edilmesi üzerine Eylül ayında geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştı.


Ardından Paul Pogba doping kullandığı gerekçesiyle dört yıl futboldan men edildi ancak sahalara dönüşü beklenildiğinden erken olabilir. 

Daily Mail'in haberine göre, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2027/28 sezonuna kadar profesyonel olarak futbol oynaması beklenmeyen Paul Pogba'nın cezasını 18 aya indirdi.


Fransız oyuncunun Ocak ayı itibarıyla Juventus'ta antrenmanlara başlayabileceği ve Mart ayında da sahalara dönebileceği söyleniyor. 

Bir yıldır sahalardan uzak olan Paul Pogba son olarak 3 Eylül 2023'te Juventus'un Empoli'yle karşılaştığı maçta forma giymişti.


Manchester United, 2009'da Fransa'nın Le Havre takımından transfer ettiği Pogba'yı üç yıl sonra 1,5 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı Juventus'a satmıştı.


United, Fransız futbolcuyu 2017 yılında ise 105 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Juventus'tan tekrar satın almıştı.


İngiltere'de geçirdiği altı yılın ardından 2022'de yeniden Juventus'a dönen Pogba, 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan Fransa takımının önemli bir oyuncusuydu, finalde Hırvatistan'a karşı gol de atmıştı.


#Paul Pogba
#CAS
#doping
#Juventus

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