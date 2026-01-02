Yeni Şafak
Premier Lig devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı: Son sözü Okan Buruk söyledi

2/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Galatasaray’da Gabriel Sara için İngiltere’den gelen dev teklifler sonrası beklenen karar verildi. Premier Lig ekiplerinin Brezilyalı yıldız için temas kurması üzerine teknik direktör Okan Buruk yönetime raporunu sundu.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takıma katılacak isimler kadar, ayrılacaklar da merak ediliyor. Bu futbolculardan biri olan Gabriel Sara için sarı-kırmızılılarda son kararın verildiği belirtildi.


Sözcü'de yer alan habere göre Premier Lig'den ilgi gösteren kulüpler Galatasaray'la Sara için temasa geçti.


Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılı yönetim bu takımlara direkt olumsuz dönüş yaptı.


Buruk yönetime sunduğu raporda ara transfer döneminde Sara'nın kesinlikle gönderilmemesini istediğini belirtti.


Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.


Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sara'nın Galatasaray'la 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.


