Premier Lig'in yıldız oyuncusu kaza geçirdi: Durumu ciddi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham forması giyen Jamaikalı forvet oyuncusu Michael Antonio, trafik kazası geçirdi.
Premier Lig ekiplerinden West Ham forması giyen Jamaikalı forvet oyuncusu Michael Antonio trafik kazası geçirdi.
Antonio, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.
West Ham Kulübü, 34 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
“Michail Antonio, bugün bir trafik kazası geçirdi. Antonio’nun durumu ciddiyetini koruyor. Dualarımız onunla birlikte.”