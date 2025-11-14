Yeni Şafak
Rafa Silva krizinin perde arkası ortaya çıktı! Sergen Yalçın...

09:3214/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Beşiktaş'ta Rafa Silva ile yolların ayrılması gündeme gelirken başkan Serdal Adalı'nın düzenleyeceği basın toplantısı öncesi Portekizli oyuncuyla yaşanan krizin perde arkası ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta kötü giden sezonda Rafa Silva krizi baş gösterdi. Olayın perde arkası ise ortaya çıktı.


Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Rafa Silva dünkü idmana çıkmadı. Başkan Serdal Adalı dün yaptığı görüşmeyle krizi aşmaya çalıştı ama iki taraf da geri adım atmadı.

Sonuç olarak Sergen Yalçın daha ağır bastı. Futbolu bırakma noktasına gelen Rafa Silva için yarın resmi açıklama yapılacak. Olayın kronolojik perde arkası şöyle; Sergen Yalçın ilk olarak Rafa Silva’nın salon antrenmanlarına katılmamasından rahatsız oldu.

Portekizli oyuncunu sözleşmesinde yer almasına rağmen tecrübeli teknik adam, bu durumu takım ruhuna aykırı buldu. Rafa Silva ile yaptığı görüşmeden de olumsuz cevap alması üzerine ipler iyice gerildi. Rafa Silva’nın vatandaşı ve takımdaki en iyi arkadaşı olan Jota Silva da kulübeye mahkum oldu. Bu duruma çok bozulan Rafa Silva çıktığı üç karşılaşmada skora katkı veremedi.

Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesi sakat olduğu gerekçesiyle kadroya alınmayan yıldız oyuncu için, "Performansı beklentilerimizin altında" dedi. Basının önüne de atılması üzerine Rafa Silva kararını verdi: "Sergen Yalçın varsa ben yokum..."

Rafa Silva ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere yarın akşama kadar izin aldı. Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın’la birlikte yarın basın toplantısı düzenleyecek ve ayrılığı ilan edecek.


