Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta neden mutsuz olduğu ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva uzun süredir takımdan ayrılmak istediğini deklare ediyor. Konuyla ilgili başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın da onun hakkında benzer ifadeler kullandı. Peki Rafa Silva, Beşiktaş'tan neden ayrılmak istiyor? Portekizli yıldız için eski takım arkadaşından çarpıcı mesajlar geldi.
Kadroya alındığı maçlarda bile isteksiz tavırlar sergileyen Rafa Silva, takımdan ayrılmak için devre arasında gelecek teklifleri bekliyor.
Beşiktaşlı taraftarlar, Rafa Silva'nın mutsuz oluşuna ilişkin merak içerisinde. Portekizli yıldız hakkında konuşan eski takım arkadaşı Tayfur Bingöl çarpıcı bilgiler aktardı.
Kocaelispor'da başarılı bir sezon geçiren Tayfur Bingöl, Ertem Şener YouTube kanalına verdiği demeçte, yıldız oyuncunun neden mutsuz olduğunu bildiğini söyledi ve nedenlerini anlattı.
Tayfur Bingöl: "Rafa Silva'nın neden mutsuz olduğunu biliyorum. Rafa çok iyi bir arkadaşım, beni çok seviyor, benim için, 'Çok özel bir oyuncu' demişti çünkü 37. saniyede geçen sene gol atmıştım. Bu sene yine gol attım Kocaelispor'la. Soyunma odasına girdim. Abraham'a, 'Tayfur yine gol attı' dedi. Rafa Silva, Quaresma'dan sonra Beşiktaş'a gelen en iyi oyuncu. Benim görüşüm, kaptanlık ve 10 numara verilmediği için mutsuz. Kendisini özel hissetmek istiyor."
Sezon başında Gedson Fernandes'in ayrılığı ve Orkun Kökçü'nün transferi sonrasında kaptanlık ve 10 numara konusunda önemli değişimler yaşanmıştı. Rafa Silva'nın bu süreçte yaşanan operasyonlara tepkili olduğu iddia ediliyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı bir basın toplantısı düzenleyerek Rafa Silva ile ilgili sorulara cevap vermişti. Portekizli yıldız için devre arasında 15 milyon Euro bedel istendiği belirtilmişti.
Rafa Silva ile ilgili bilgiler veren Tayfur Bingöl, 2022'de Beşiktaş'a transfer olmuştu. Bingöl bu sezon başında Kocaelispor'a imza atmıştı. 32 yaşındaki oyuncu, yeni takımında 15 lig maçında 5 gol attı.