Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta neden mutsuz olduğu ortaya çıktı

Tayfur Bingöl: "Rafa Silva'nın neden mutsuz olduğunu biliyorum. Rafa çok iyi bir arkadaşım, beni çok seviyor, benim için, 'Çok özel bir oyuncu' demişti çünkü 37. saniyede geçen sene gol atmıştım. Bu sene yine gol attım Kocaelispor'la. Soyunma odasına girdim. Abraham'a, 'Tayfur yine gol attı' dedi. Rafa Silva, Quaresma'dan sonra Beşiktaş'a gelen en iyi oyuncu. Benim görüşüm, kaptanlık ve 10 numara verilmediği için mutsuz. Kendisini özel hissetmek istiyor."



