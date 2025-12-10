UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Real Madrid Santiago Bernabeu’da Manchester City’i konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Madrid - Manchester City maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Real Madrid, Devler Ligi’nde evinde İngiliz devi Manchester City’i konuk ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 2012/13'ten bu yana en fazla maça sahne olan eşleşme, Real Madrid ile Manchester City arasında (14 maç).
Real Madrid'e rakip olduğu son iki Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Manchester City, daha önceki 11 karşılaşmada bu sayıda mağlubiyet yaşamıştı (4G 5B 2M).
Real Madrid'e rakip olduğu 27 resmi maçın %48'ini kazanan Pep Guardiola (13G 7B 7M), son dört karşılaşmada galip gelemedi (2B 2M) ve Madrid temsilcisine karşı daha uzun bir seri yaşamadı.
Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid'e konuk olduğu ilk dokuz resmi maçın sadece birini kaybeden Pep Guardiola (6G 2B), son dört ziyaretinden galibiyet çıkaramadı (2B 2M).
Pep Guardiola'ya bir resmi maçta ilk kez rakip olmaya hazırlanan Xabi Alonso, Ağustos 2014-Mayıs 2016 arasında meslektaşının o dönem çalıştırdığı Bayern Münih'te 79 resmi maçta forma giydi (58G 12B 9M).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 maçın altısını kaybeden Manchester City (4G 2B), bu sayıda mağlubiyeti turnuvada daha önceki 69 karşılaşmada yaşamıştı (49G 14B 6M).
Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 38 maçta da ağları havalandıran Real Madrid, Kupa 1 tarihindeki en uzun üçüncü seriyi devam ettirmeyi hedefliyor (Juventus; Nisan 1974-Eylül 2000 arasında 45 maç & Real Madrid; Eylül 2011-Ekim 2018 arasında 44 maç).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki beş maçında dokuz gol atan Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo (9 gol; 2013/14) ile birlikte Real Madrid formasıyla turnuvada bir sezondaki ilk beş karşılaşmada en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktığı 2019/20'den bu yana en fazla gol atan oyuncu, Manchester City santrforu Erling Haaland (54). Bu dönemde 50+ gol kaydeden üç oyuncunun ikisi (diğeri Robert Lewandowski) bu maçta karşı karşıya gelecek (Kylian Mbappe; 50 gol).
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında Kylian Mbappe'den (7 gol & 1 asist; 7 maç) daha fazla gole katkıda bulunan tek isim Lionel Messi (7 gol & 2 asist; 8 maç).
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Nefes kesecek maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından yayınlanacak.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE
Real Madrid - Manchester City maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.