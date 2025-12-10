Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki beş maçında dokuz gol atan Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo (9 gol; 2013/14) ile birlikte Real Madrid formasıyla turnuvada bir sezondaki ilk beş karşılaşmada en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda.



