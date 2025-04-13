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Real Madrid'de Mbappe'nin kırmızı kartı İspanya'yı karıştırdı: 'Bacağını koparmak istedi'

Real Madrid'de Mbappe'nin kırmızı kartı İspanya'yı karıştırdı: 'Bacağını koparmak istedi'

Haber Merkezi
18:3413/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İspanya LaLiga'nın 31. haftasında oynanan Alaves-Real Madrid maçında Kylian Mbappe kırmızı kart gördü. Real Madrid'de Mbappe'nin kırmızı kartı İspanya'yı karıştırdı. Mbappe'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu haberimizde bulabilirsiniz.

Real Madrid, LaLiga'da deplasmanda Alaves ile karşılaştı.

Mücadelenin 34. dakikasında Camavinga attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Ayrıca milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Alaves-Real Madrid maçında Kylian Mbappe kırmızı kart gördü.

Maçın 38. dakikasında Mbappe rakibine çok sert bir faul yaptı.

Sarı kart gören Mbappe, VAR izlemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mbappe'nin gördüğü kart İspanya'da gündem oldu.

Mbappe'nin kırmızı kartını izle

Mbappe'nin gördüğü kırmızı kartı izlemek için tıklayınız

Kırmızı kart pozisyonuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

'Gaddarca bir hareket'

'Geldiğinden beri bir tane yararlı hamlesi yok'

'Çok net bir kırmızı kart'

'Mbappe rakibinin bacağını koparmak istedi'

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