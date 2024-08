Resmi açıklama geldi! Galatasaray yıldız oyuncuya veda ediyor: 'Ayrılmak istediğini yönetime resmen bildirdi'

Ayhan Akman ve Fatih Demireli ile ilgili yaşadığı öne sürülen sorunlara da açıklık getiren Ergün, "Bizim yapmış olduğumuz her toplantıda Ayhan kardeşim var. Her antrenmanda, kampımızdaki her günde, her maçımızda var. Nasıl böyle bir şey olabilir? Fatih kardeşim bir sağlık sıkıntısı yaşıyor. Kendisinin de vazifeleri var. Kuvvetli olduğu noktalarda hala hasta yerinden devam ettirdiği işler var. Kendisinin ricası üzerine, hastanelik olması ve ameliyatı olması nedeniyle benden ricada bulundu ve evden çalışmak istedi. Çalışmalarını o şekilde devam ettiriyor. Yalanlar üzerinden birtakım algılar oluşturuluyor. İş yapabilmemizi engeller vaziyete gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.