Rıdvan Dilmen’den Galatasaraylı yıldız için olay sözler: Yönetime seslendi!

Torreira'dan övgüyle bahseden Rıdvan Dilmen, “Torreira'ya ayrı bir şeyler söylemek lazım. 2 aydır Uruguay'a veya Arjantin'e dönecek söylentileri var. Bugünkü mesajı şu, benim sözleşmemi düzeltin ve uzatın. Ben öyle okuyorum.