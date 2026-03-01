Rıdvan Dilmen’den Galatasaraylı yıldız için olay sözler: Yönetime seslendi!

Alanyaspor karşısında hem savunmada hem hücumda devleşen Uruguaylı orta saha, Rıdvan Dilmen’den tam not aldı. Dilmen, maç sonu yıldız futbolcu için Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısını Sacha Boey'in attığı golle 1-0 üstün tamamlandı.
Alanyaspor ikinci yarıda Steve Mounie ile eşitliği yakalarken Lucas Torreira Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi, Victor Osimhen ise skoru belirledi.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından Sports Digitale YouTube kanalında 90 dakikayı yorumladı. Dilmen, mücadeleyi değerlendirirken sarı-kırmızılı takımın yıldızı Lucas Torreira'dan övgüyle bahsetti.
Dilmen maçın ardından, “Saygı duyulacak bir tempoda oynadı Galatasaray. Özellikle Torreira. 120 dakikaları oynuyorsunuz, kolay değil. Konya maçının verdiği dersler var. Dengeli bir rotasyondu bugün.” dedi.
Torreira'dan övgüyle bahseden Rıdvan Dilmen, “Torreira'ya ayrı bir şeyler söylemek lazım. 2 aydır Uruguay'a veya Arjantin'e dönecek söylentileri var. Bugünkü mesajı şu, benim sözleşmemi düzeltin ve uzatın. Ben öyle okuyorum.
Birkaç maç sallandı ama oyuna bakışı karakteri iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Muslera etkisini 4 senede yarattı. Farklı bir karakterden, oyuncudan bahsediyoruz. Bir de gol attı. İki kişi oynarken o golü atmak kolay değil.” açıklamasında bulundu.