Roma’da Zeki Çelik depremi: Dev takım resmen devreye girdi!

11:2617/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Serie A'da sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Zeki Çelik, Roma yönetimini köşeye sıkıştırdı. Sözleşmesinin son aylarına giren yıldız oyuncu, yıllık 3.5 milyon Euro talep ederek kulübüne rest çekti.

Zeki Çelik, sezon sonunda Roma ile sözleşmesinin bitmesine sayılı aylar kala transfer gündeminde yer almaya başladı.


Bu sezon Gian Piero Gasperini yönetiminde form grafiğini yükselten milli futbolcunun yıllık 3,5 milyon Euro talep ettiği, Roma’nın ise 2 milyon Euro civarında teklif sunduğu öne sürüldü. Taraflar arasındaki farkın sürdüğü belirtildi.


İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Juventus da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.


Anlaşma sağlanamazsa 29 yaşındaki savunmacı, yaz transfer döneminde serbest oyuncu olarak imza atabilecek.


Milli oyuncunun İngiltere Premier League'den de taliplerinin olduğu belirtiliyor.


