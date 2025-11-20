Sakatlık yalanı ortaya çıktı! Beşiktaş, MR raporu sonrası Rafa Silva için FIFA'ya gidiyor

Beşiktaş'ın çarşamba günü (dün) yaptığı açıklamada "Tetkikler neticesinde Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü (dün) çalışmaya katılmayan futbolcumuza mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir" denildi.



