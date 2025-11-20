Sakatlık yalanı ortaya çıktı! Beşiktaş, MR raporu sonrası Rafa Silva için FIFA'ya gidiyor

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve antrenmanlara katılmayı reddeden Rafa Silva'nın durumunda flaş bir gelişme yaşandı. Bel ağrısı şikayetiyle tesislere gelen Portekizli yıldızın çekilen MR sonuçları, kulüp tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve sakatlık bahanesiyle tesislere gelmesine rağmen idmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın, kulübün talebi doğrultusunda MR'ı çekilmişti.
Beşiktaş'ın çarşamba günü (dün) yaptığı açıklamada "Tetkikler neticesinde Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü (dün) çalışmaya katılmayan futbolcumuza mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir" denildi.
Sabah’ın haberine göre; Gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlandığı öğrenildi.
Kulüp hukukçularının sağlık kurulu ile koordineli çalışarak dosyayı hazırlamaya başladığı belirtildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.