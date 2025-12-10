Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız maça öyle bir damga vurdu ki…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven deplasmanında zor anlar yaşayan Atletico Madrid, maçı 3-2 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı. İspanyol devinin Hollanda'da geriye düştüğü maçı çeviren isim ise, Türkiye'de Fenerbahçe ile adı anılan Norveçli yıldız forvet Alexander Sörloth oldu.

1 /7 Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Hollanda deplasmanında geriye düşen Atletico Madrid maçı 3-2 kazandı.



2 /7 PSV Eindhoven'in gollerini 10. dakikada Guus Til ve 85. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.



3 /7 Atletico Madrid'in golleri 37. dakikada Julian Alvarez, 52. dakikada David Hancko ve 56. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.



4 /7 Fenerbahçe ile adı anılan Alexander Sörloth, 76 dakikada sahada kaldı ve bir gol, bir asistlik performans sergiledi. Norveçli forvet maçın oyuncusu seçildi.



5 /7 Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 12'ye yükseltti. PSV Eindhoven 8 puanda kaldı.



6 /7 Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta PSV Eindhoven, Newcastle United'a konuk olacak. Atletico Madrid, Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

