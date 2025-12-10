Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız maça öyle bir damga vurdu ki…

08:0710/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven deplasmanında zor anlar yaşayan Atletico Madrid, maçı 3-2 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı. İspanyol devinin Hollanda'da geriye düştüğü maçı çeviren isim ise, Türkiye'de Fenerbahçe ile adı anılan Norveçli yıldız forvet Alexander Sörloth oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Hollanda deplasmanında geriye düşen Atletico Madrid maçı 3-2 kazandı.


PSV Eindhoven'in gollerini 10. dakikada Guus Til ve 85. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.


Atletico Madrid'in golleri 37. dakikada Julian Alvarez, 52. dakikada David Hancko ve 56. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.


Fenerbahçe ile adı anılan Alexander Sörloth, 76 dakikada sahada kaldı ve bir gol, bir asistlik performans sergiledi. Norveçli forvet maçın oyuncusu seçildi.


Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 12'ye yükseltti. PSV Eindhoven 8 puanda kaldı.


Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta PSV Eindhoven, Newcastle United'a konuk olacak. Atletico Madrid, Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.


PSV - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ


PSV - Atletico Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

