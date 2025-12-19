Samsunspor kaybetti, ülke puanı güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi lig aşamasında Samsunspor, Mainz'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ülke puanları güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...
UEFA Konferans Ligi’nde 2025/26 sezonunun lig etabının son haftasında Samsunspor deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi Mainz’la karşı karşıya geldi. Samsunspor, rakibine 2-0 mağlup oldu ve lig aşamasında ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Konferans Ligi’nde sezonun lig etabı tamamlanırken Samsunspor’un Mainz’la oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Mainz-Samsunspor maçı sonrasında UEFA ülke puanında güncel durum şöyle:
1-İngiltere - 104.325
2-İtalya - 92.196
3-İspanya - 86.171
4-Almanya - 83.402
5-Fransa - 75.891
6-Hollanda - 65.762
7-Portekiz - 63.266
8-Belçika - 57.750
9-TÜRKİYE - 48.125
10-Çekya - 46.075