Samsunspor kaybetti, ülke puanı güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada?

11:0519/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
UEFA Konferans Ligi lig aşamasında Samsunspor, Mainz'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ülke puanları güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...

UEFA Konferans Ligi’nde 2025/26 sezonunun lig etabının son haftasında Samsunspor deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi Mainz’la karşı karşıya geldi. Samsunspor, rakibine 2-0 mağlup oldu ve lig aşamasında ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Konferans Ligi’nde sezonun lig etabı tamamlanırken Samsunspor’un Mainz’la oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Mainz-Samsunspor maçı sonrasında UEFA ülke puanında güncel durum şöyle:


1-İngiltere - 104.325

2-İtalya - 92.196

3-İspanya - 86.171

4-Almanya - 83.402

5-Fransa - 75.891

6-Hollanda - 65.762

7-Portekiz - 63.266

8-Belçika - 57.750

9-TÜRKİYE - 48.125

10-Çekya - 46.075

