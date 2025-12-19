UEFA Konferans Ligi son haftasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Mainz 05’e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 10 puanda kalan kırmızı-beyazlılar ilk 8’e girme fırsatını kaçırdı ve son 16 turunda play-off oynamaya hak kazandı. Samsunspor’un muhtemel rakipleri ise belli oldu. Peki, Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar.
UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında temsilcimiz Samsunspor, Alman ekibi Mainz'a konuk oldu.
Mewa Arena'da oynanan mücadele 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller 44. dakikada Widmer ve 48. dakikada Amiri'den geldi.
Bu sonuçla Samsunspor 10 puanda kaldı ve ilk 8'e girme fırsatını kaçırdı. Kırmızı-beyazlılar, son 16 turu için play-off oynayacak.
Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Karadeniz ekibi kuraya seri başı olarak katılacak ve rövanş maçını sahasında oynayacak.
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler?
Temsilcimiz, çekilecek kura sonucu Kuzey Makedonya ekibi Shkendija veya Finlandiya ekibi Kuopion ile eşleşecek.
Samsunspor, son 16 turuna kaldığı takdirde Rayo Vallecano veya Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.