UEFA Konferans Ligi son haftasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Mainz 05’e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 10 puanda kalan kırmızı-beyazlılar ilk 8’e girme fırsatını kaçırdı ve son 16 turunda play-off oynamaya hak kazandı. Samsunspor’un muhtemel rakipleri ise belli oldu. Peki, Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar.

1 /7 UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında temsilcimiz Samsunspor, Alman ekibi Mainz'a konuk oldu.



2 /7 Mewa Arena'da oynanan mücadele 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

3 /7 Maçta goller 44. dakikada Widmer ve 48. dakikada Amiri'den geldi.



4 /7 Bu sonuçla Samsunspor 10 puanda kaldı ve ilk 8'e girme fırsatını kaçırdı. Kırmızı-beyazlılar, son 16 turu için play-off oynayacak.



5 /7 Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Karadeniz ekibi kuraya seri başı olarak katılacak ve rövanş maçını sahasında oynayacak.



6 /7 Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler?



Temsilcimiz, çekilecek kura sonucu Kuzey Makedonya ekibi Shkendija veya Finlandiya ekibi Kuopion ile eşleşecek.

