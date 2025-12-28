Şaşkına çeviren telefon görüşmesi: Sergen Yalçın kendisini arayan Necip Uysal'a bakın ne demiş

Beşiktaş’ta “kendine kulüp bul” denilen Necip Uysal’la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Kadro dışı kararının ardından tecrübeli futbolcunun, Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yaptığı telefon görüşmelerinin perde arkası ortaya çıktı.
Beşiktaş yönetimi, devre arası kadro planlaması kapsamında Mert Günok ve Necip Uysal’a takım bulmalarını iletti. İki futbolcunun yeni bir kulüp bulamaması durumunda ise ligin ikinci yarısında A takımdan ayrı çalışacakları bildirildi.
Kararın ardından özellikle uzun yıllardır kulüpte forma giyen Necip Uysal cephesinde yaşananlar dikkat çekti.
Gazeteci İbrahim Seten, YouTube’daki 343 Digital kanalında yaptığı açıklamalarda, Necip Uysal’a kararın nasıl iletildiğine dair çarpıcı bilgiler paylaştı.
Seten’in aktardığına göre, görüşme A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile başladı ve tansiyon kısa sürede yükseldi. Seten, süreci şu sözlerle anlattı:
"Serkan Reçber, Necip'le görüşüyor; 'Biz seninle yolları ayırmaya karar verdik' diyor. Necip diyor ki, 'Ben ne yaptım? 22 senedir burada olan bir adamım. Ne yaptığımı bana söyleyin de ben de bileyim. Kariyerimin öyle bir dönemindeyim ki belki de 6 ay sonra futbolu bırakıp bırakmayacağıma karar vereceğim.' Serkan Reçber, "Şu an bırak" diyor. Necip karşılık olarak 'Sen kimsin abi?' diyor."
İbrahim Seten’in aktardığı diyaloglar şu şekilde devam etti:
"Serkan Reçber 'Teknik direktör kararı' diyor. 'Ben hocayla görüşmek istiyorum' diyor Necip. Reçber, 'Hoca bu konularla ilgili konuşmak istemiyor' diyor. Necip, Başkanı arıyor, başkan diyor ki, 'Ben bu konularla ilgilenmiyorum teknik direktörün kararına saygı duyuyorum, senin de saygı duymanı öneriyorum.' Necip, 'Neden bu karar alındı?' diyor. Başkan 'Mutsuzmuşsun' diyor."
Necip Uysal’ın son olarak Sergen Yalçın ile iletişime geçmeye çalıştığı da aktarıldı. Ancak bu girişimin de sonuçsuz kaldığı belirtildi. Seten, yaşananları şu ifadelerle paylaştı:
"Necip Uysal, Sergen Yalçın’ı arıyor. Sergen Yalçın telefonu, 'Kimsin?' diye açıyor; numarasını kaydetmemiş. Necip, 'Hocam, ben sizinle konuşmak istiyorum' diyor. Sergen Yalçın da, 'Necip, ben seni 20 dakika sonra arayacağım' diyor ve geri aramıyor…"
Aktarılan bu detaylar, Beşiktaş'ta uzun yıllar kulübe hizmet etmiş bir oyuncunun ayrılık sürecinin yönetilme biçimine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.