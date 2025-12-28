Şaşkına çeviren telefon görüşmesi: Sergen Yalçın kendisini arayan Necip Uysal'a bakın ne demiş

Necip Uysal’ın son olarak Sergen Yalçın ile iletişime geçmeye çalıştığı da aktarıldı. Ancak bu girişimin de sonuçsuz kaldığı belirtildi. Seten, yaşananları şu ifadelerle paylaştı:





"Necip Uysal, Sergen Yalçın’ı arıyor. Sergen Yalçın telefonu, 'Kimsin?' diye açıyor; numarasını kaydetmemiş. Necip, 'Hocam, ben sizinle konuşmak istiyorum' diyor. Sergen Yalçın da, 'Necip, ben seni 20 dakika sonra arayacağım' diyor ve geri aramıyor…"