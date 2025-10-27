Yeni Şafak
Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'ye gitseydi Galatasaray şampiyon olamazdı

Selman Ağrıkan
10:3727/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin kapısından döndükten sonra Galatasaray'a transfer olan oyuncuyla ilgili dikkati çeken bir iddiada bulundu.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Osimhen, Sara ve Icardi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

Neo Spor'da mücadeleyi değerlendiren Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı takımın kadrosunun oturmuş olmasına dikkati çekti.


Çelikler, "Galatasaray'da her sene 10 futbolcu gidip 10 futbolcu gelmiyor. Birçok oyuncu Okan Buruk'un ilk yılından beri var. En yeni olan oyuncular 2 yıllık" diye konuştu.

Abdülkerim Bardakcı'nın performansı için de övgü dolu ifadeler kullanan Çelikler, "Abdülkerim'in Türkiye’de rakibi yok, muadili yok. Daha iyisi mümkün mü? Varsa al, ver 50 milyon euro al. Fenerbahçe'ye gitseydi o sene şampiyon Galatasaray olamazdı" dedi.

Programdaki bir diğer yorumcu Önder Özen, Serdar Ali Çelikler'in Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili yorumuna, "Galatasaraylılar yatsın kalksın, 'Sen o kadar eder misin?' sorusunu soran akla dua etsinler" karşılığını verdi.

Hatırlanacağı üzere Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe ile görüşmüştü. Sarı-lacivertli kulübün o zamanki başkanı Ali Koç, Abdülkerim'in istediği maaşa tepki göstererek '"Sen o kadar eder misin?" demiş ve milli futbolcunun transferi iptal olmuştu.

