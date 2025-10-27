Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken iddia: Fenerbahçe'ye gitseydi Galatasaray şampiyon olamazdı

Neo Spor'da mücadeleyi değerlendiren Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı takımın kadrosunun oturmuş olmasına dikkati çekti.





Çelikler, "Galatasaray'da her sene 10 futbolcu gidip 10 futbolcu gelmiyor. Birçok oyuncu Okan Buruk'un ilk yılından beri var. En yeni olan oyuncular 2 yıllık" diye konuştu.