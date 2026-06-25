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Sergen Yalçın'dan Arda Turan'a olay tavsiye! 'Sakın' diyerek uyardı

Sergen Yalçın'dan Arda Turan'a olay tavsiye! 'Sakın' diyerek uyardı

09:4425/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Teknik direktör Sergen Yalçın, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'a dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

Shakhtar Donetsk'in başındaki ilk senesinde Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Arda Turan, Konferans Ligi'nde ise yarı finalde elenmişti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında Turan'la ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sosyal medyada gündem olan ve birçok kişinin paylaştığı yayının kesitinde Yalçın, şu cümleleri kuruyor:


"Arda Turan'a bir tavsiyem var, Türkiye'ye gelme sakın. Atletico Madrid, Barcelona patenti var. Avrupa'da çok iyi takımlara gitme potansiyeli var."

"İnşallah iyi bir yere güzel bir yere gider. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, kendisini temsil eder. Arda'ya da tavsiyem Türkiye'den uzak dur. En güzel tavsiye bu bence. Başımıza gelenleri gördün işte daha ötesi var mı?"

#Arda Turan
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