Sergen Yalçın'dan milli futbolcuya veto

09:3212/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Sergen Yalçın liderliğinde devam ediyor. Siyah-beyazlılara önerilen milli futbolcuya tecrübeli teknik adamdan vize çıkmadı.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, siyah beyazlı kulübe önerildi.

Eyüpspor'da geçirdiği kiralık sezonun ardından Fenerbahçe'ye geri dönen yıldız oyuncu için teknik heyetin raporu doğrultusunda takımla antrenmanlara çıkmama kararı verilmişti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Tedesco'nun göreve başlamasıyla yeniden idmanlara çıkacağı öğrenilen 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a gelmek istedi ancak Sergen Yalçın bu transferi anında veto etti.

Tecrübeli teknik adamın gerekçesi ise Emre Mor'un özel hayatı.

Yetenekli oyuncunun özel hayatının saha performansını etkilediğini belirten Sergen Yalçın'ın, "Bir oyuncu sahada yeteneklerini gösterebiliyorsa özel hayatı problem değildir. Ancak Emre Mor bunu yapamıyor" dediği öğrenildi.

Kariyeri boyunca kulüplerin toplam 25 milyon avro bonservis bedeli ödediği Emre Mor eski günlerinin çok uzağında.

#Sergen Yalçın
#Beşiktaş
#Emre Mor
