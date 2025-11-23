Sergen Yalçın'dan Rafa'ya gönderme

Tecrübeli teknik adam, milli takımdan dönen futbolcularla kısa süre birlikte antrenman yapabildiklerini ancak son günlerde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.





Yalçın, “Milli Takım oyuncularımız döndü. Arada onlarla çok antrenman yapamadık ama son iki üç gündür çalışıyoruz beraber. Takımımızın durumu iyi. Çocuklar pozitifler, moralleri iyi. Son oynadığımız maç da bize biraz moral oldu. Bugün iyi hazırlandık maça. İki üç tane plan üzerinde çalıştık. Hiçbir eksiğimiz yok. İyi bir oyun, iyi bir skor bizi çok motive eder” ifadelerini kullandı.