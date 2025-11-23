Sergen Yalçın'dan Rafa'ya gönderme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, “eksiğimiz yok” dedi. Yalçın'ın bu ifadesi Rafa Silva'ya gönderme olarak yorumlandı.
Sergen Yalçın, Samsunspor karşılaşması öncesi yayıncı kuruluş mikrofonuna değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, hem takımın çalışma temposundan hem de oyuncuların moral seviyesinden memnun olduğunu dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam, milli takımdan dönen futbolcularla kısa süre birlikte antrenman yapabildiklerini ancak son günlerde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.
Yalçın, “Milli Takım oyuncularımız döndü. Arada onlarla çok antrenman yapamadık ama son iki üç gündür çalışıyoruz beraber. Takımımızın durumu iyi. Çocuklar pozitifler, moralleri iyi. Son oynadığımız maç da bize biraz moral oldu. Bugün iyi hazırlandık maça. İki üç tane plan üzerinde çalıştık. Hiçbir eksiğimiz yok. İyi bir oyun, iyi bir skor bizi çok motive eder” ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın’ın “hiçbir eksiğimiz yok” ifadesi, kamuoyunda Rafa Silva’ya yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.
Takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız, sakatlığını öne sürerek hafta içindeki idmanlara çıkmamıştı.
Sergen Yalçın, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre Samsunspor karşılaşmasında tek değişiklik yaptı. Yalçın, defansta Tiago Djalo’nun yerine Emirhan Topçu’ya görev verdi.