Sergen Yalçın'dan yıldız futbolcuya: En büyük elebaşı oydu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Valentin Rosier, siyah-beyazlı takımdan ayrılık süreciyle ilgili sitemini dile getirmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisini istemediğini söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Beni resmen aşağılayarak göndermek istediler" ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'tan öğrencisi olan Rosier hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.
Sergen Yalçın'ın Valentin Rosier'le ilgili YouTube kanalı Kafa Sports'taki açıklaması şu şekilde:
"Rossier ve Ghezzal'ı kimse tanımaz, geçsinler o işleri. Rosier'i tanımıyordum geldiğinde, 'İyi bir sağ bek aldık' dediler. 'İyise güzel, oynatırım. İyi değilse geldiği gibi gider' dedim."
"Ghezzal'ı da kendim izleyip aldım, Türkiye'de kimse tanımaz. Ghezzal'ı beğendiğim için aldım. Bu iki oyuncunun da Beşiktaş'a geldiklerinde Beşiktaş'a çok ihtiyaçları vardı. Biri Sporting'in 4. sağ beki, antrenmana bile çıkmıyor orada."
"Ghezzal da Leicester City'de kadro dışı. İkisini de biz buradan aldık, açlardı bunlar, ihtiyaçları vardı. Aldığımız sene çok mücadele ettiler, çok savaştılar çünkü açlardı."
"Sezon bittikten sonra verdiğim raporda 'İkisini de almayın' dedim. Sezon bittikten sonra bu iki oyuncu da Beşiktaş'ı kullanmaya kalktılar. İkisine de ret verdim, 'Almayın' dedim."
"Onlardan biz alacağımızı aldık, ondan sonra bir şey alamayacağız. Biz o sene bedavaya takım kurduk. Ghezzal'a hiçbir şey ödemedik maaşının yarısını biz ödedik, Rosier zaten 400 bin falan komik bir paraya oynuyordu. Aldığımız bütün oyuncular çok ucuz rakamlardaydı. İhtiyacı olan, aç olan oyuncuları aldık bize faydalı olsunlar diye. Yaptığımız iş tuttu, oldu. Oldu, bitti... Bir daha olmayacak çünkü onlar da alacaklarını aldılar. Bize o şunu veriyor, bu parayı teklif ediyor havasına girdiler."
"Ben ikisine de ret verdim. Ben sonrasını bildiğim için neler olacağını. Rosier konusunda çok nettim. Öteki sene takımın karışmasının en büyük nedeni de Rosier'di. 1 numaralı nedenlerinden biri o. Ayrıntıya girmiyorum fazla anlatmayayım ama o liste başı o işlerde. Kötü gittiğimiz sezonda o işlerdeki en büyük elebaşlarından biri Rosier'di."