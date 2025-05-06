Sergen Yalçın'dan yıldız futbolcuya: En büyük elebaşı oydu

"Onlardan biz alacağımızı aldık, ondan sonra bir şey alamayacağız. Biz o sene bedavaya takım kurduk. Ghezzal'a hiçbir şey ödemedik maaşının yarısını biz ödedik, Rosier zaten 400 bin falan komik bir paraya oynuyordu. Aldığımız bütün oyuncular çok ucuz rakamlardaydı. İhtiyacı olan, aç olan oyuncuları aldık bize faydalı olsunlar diye. Yaptığımız iş tuttu, oldu. Oldu, bitti... Bir daha olmayacak çünkü onlar da alacaklarını aldılar. Bize o şunu veriyor, bu parayı teklif ediyor havasına girdiler."