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Shaqiri’den Basel’e şampiyonluğu getiren istatistik: Böylesi görülmedi!

Shaqiri’den Basel’e şampiyonluğu getiren istatistik: Böylesi görülmedi!

14:1112/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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İsviçre Ligi ekiplerinden Basel bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 33 yaşındaki yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri sezona damga vuran bir istatistiğe imza attı.

Basel, İsviçre Ligi'nde 8 sezon sonra şampiyonluğa ulaştı.

Ligde şampiyonluk grubunda Servette ile Young Boys arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonucun ardından Basel ile en yakın rakibi Servette arasındaki puan farkı 11 oldu.

Bitime 3 hafta kala en yakın rakibinin 11 puan önünde yer alan Basel, 8 yıl sonra İsviçre Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

41 GOLLÜK KATKI

Basel'e sezon başında MLS takımlarından Chicago Fire'dan imza atan Xherdan Shaqiri şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.


Bu sezon Basel formasını 35 maçta giyen deneyimli futbolcu, 20 gol ve 21 asist kaydetti.

33 yaşındaki deneyimli isim, forma giydiği maçlarda toplam 41 gollük katkı sağladı.

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