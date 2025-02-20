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Slavko Vincic’in Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi: Hangi maçları yönetti?

Slavko Vincic’in Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi: Hangi maçları yönetti?

11:4720/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TFF, Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic’in görev alacağını duyurdu. Daha önce Avrupa’da temsilcilerimizin maçını yöneten 45 yaşındaki hakem ilk kez Süper Lig’de maç yönetecek. Peki Slavko Vincic Avrupa’da Galatasaray ve Fenerbahçe’nin hangi maçlarını yönetti? İşte detaylar.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün yaptığı açıklamada Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yöneteceğini duyurmuştu. TFF bugün ise dev maçın yabancı hakemini duyurdu.


Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic düdük çalacak. Peki Vincic daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçını yönetti mi? İşte detaylar...


Slavko Vincic, Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi üçün tur rövanş maçında Benfica'yı konuk ettiği maçta düdük çalmıştı. Söz konusu maç 1-1 sona ermiş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.


Fenerbahçe'nin golünü Alper Potuk atarken, Benfica'nın golü Gedson Fernandes'ten gelmişti.


Öte yandan Slavko Vincic, Galatasaray'ın 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi A grubundaki Club Brugge'a konuk olduğu maçı da yönetmişti. Söz konusu müsabaka 0-0 sona ermişti.


#Slavko Vincic
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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