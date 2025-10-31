Yeni Şafak
Spalletti imzaladı, ilk kararı Kenan Yıldız oldu: İşte milli yıldızın yeni rolü

Spalletti imzaladı, ilk kararı Kenan Yıldız oldu: İşte milli yıldızın yeni rolü

31/10/2025, Cuma
İtalya Serie A devi Juventus'ta kötü gidişatın ardından Igor Tudor dönemi sona erdi ve göreve deneyimli teknik direktör Luciano Spalletti getirildi. Avrupa futbolunun en önemli taktisyenlerinden Spalletti, imzayı atar atmaz takımdaki genç yeteneklerin kaderini belirleyecek ilk önemli kararını milli futbolcumuz Kenan Yıldız için verdi.

İtalya Serie A’da arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından Juventus’ta Igor Tudor’la yollar ayrıldı. Tudor’un ayrılığının ardından siyah-beyazlı takım, deneyimli teknik direktör Luciano Spalletti’yle anlaşma sağladı.



Spalletti yönetimindeki ilk maçında yarın Serie A’da Cremonese deplasmanına çıkacak Juventus’un oyun sisteminde de değişim bekleniyor.



La Gazetta della Sport’ta yer alan haberde Spalletti’nin 4-3-3 ya da 4-2-3-1 sistemlerini tercih edebileceği ancak üçlü savunmanın da tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.



Juventus, Igor Tudor yönetiminde bu sezon ağırlıklı olarak üçlü savunmayı tercih etmişti.

Hücum hattında Kenan Yıldız’ın yine sol kanatta görev yapacağı ancak daha fazla özgürlüğe sahip olacağı, Spalletti’nin Napoli’yi çalıştırdığı dönemde Khvicha Kvaratskhelia’yı kullandığı role benzer bir şekilde milli futbolcuya görev verebileceğine dikkat çekildi.


Forvette ise Jonathan David, Dusan Vlahovic veya Luis Openda’nın oynayacağı, diğer kanatta Nico Gonzalez’in görev yapmasının beklendiği ifade edildi.



Juventus formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol ve 4 asist kaydetti.



İtalya Serie A'da Juventus'un Udinese'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Kenan Yıldız, 90+6'da takımının son golünü kaydetmiş ve skoru belirlemişti.



