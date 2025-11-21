Yeni Şafak
Sumudica play-off maçının oynanacağı şehirle ilgili açıklama yaptı! Rumenler sevindi

Sumudica play-off maçının oynanacağı şehirle ilgili açıklama yaptı! Rumenler sevindi

10:0521/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off turunda Romanya ile eşleşti. Türkiye'nin ev sahibi olacağı karşılaşmayla ilgili konuşan Marius Sumudica, müsabakanın oynanacağı şehirle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bu habere Rumenler sevindi. İşte detaylar...

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Takım, Romanya'nın rakibi olacak. Romanya eşleşmesinin kura çekimi sonrası Türkiye'de birçok takımı çalıştırmış olan Marius Sumudica, Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'un haberine göre Rumen çalıştırıcı açıklamasında Türkiye'den aldığı bir haberi de son dakika olarak paylaştı. Sumudica'nın açıklamaları şöyle:

"Şimdi ikinci yardımcımdan haber aldım. 11 yıldır benimle çalışan bir yardımcım var, Trabzon'da, Kasımpaşa'da, her yerde çalışmış bir Türk yardımcım var. Taraftarlar arasındaki sorunlar nedeniyle İstanbul'da oynamayabilecekleri yönünde son dakika haberleri aldım."

Sumudica maçın oynanabileceği şehirlerle ilgili açıklamasında ise, "Bana şu anda verdiği bilgi bu. Oynayabilecekleri üç şehir Konya, Bursa ve Kocaeli" ifadelerini kullandı. Sumudica'nın bu açıklamaları Romanya'da büyük ses getirirken Rumen basınında, "Romanya için harika haber! Türkiye maçı İstanbul'da oynanmayabilir" manşetleri atıldı.

A Milli Takım, 26 Mart 2026 tarihinde Romanya ile Türkiye'de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

#A Milli Futbol Takımı
#Romanya
#Marius Sumudica
