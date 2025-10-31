Yeni Şafak
Tammy Abraham Galatasaraylı taraftarın fotoğraf isteğini kırmadı! Yaptığı hareket gündem oldu

13:3531/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Beşiktaş forması giyen İngiliz golcü Tammy Abraham, Galatasaray formalı minik bir taraftarın fotoğraf isteğini kırmadı. Yıldız futbolcunun yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, futbolda dostluk mesajı veren örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, şehirde karşılaştığı Galatasaray forması giyen küçük bir taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmedi.


Galatasaraylı taraftarın ricasını kırmayan Tammy Abraham, genç futbolseverle birlikte poz vererek güzel bir an yaşanmasını sağladı.

Pozitif davranışıyla alkış toplayan yıldız forvet, sosyal medyada da büyük takdir topladı.


Paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken hem Beşiktaş hem Galatasaray taraftarlarından büyük ilgi gördü. Taraftarlar, sporun birleştirici gücüne vurgu yapan bu anı binlerce kez paylaştı.

LOGO DETAYI DİKKAT ÇEKTİ


Takvim'de yer alan habere göre bazı sosyal medya kullanıcıları, Abraham'ın poz sırasında elinin Galatasaray logosunun üzerini kapattığı yönünde yorumlar yaptı.

