Taraftarı heyecanlandıran haber: O yıldız sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar İngiltere Premier Lig ekibinin yıldızı için harekete geçti. 27 yaşındaki oyuncunun abisi de daha önce Galatasaray forması giymişti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Detaylar haberimizde.

1 / 11 Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.

2 / 11 Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle merkez orta saha oyuncu talebinin ardından gündeme yine aynı isim geldi.

3 / 11 Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan Galatasaray, rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi.

4 / 11 Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince kolları sıvayan Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

5 / 11 Cimbom, sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı Fas'lı ön libero için yeniden düğmeye bastı.

6 / 11 Galatasaray, 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı.

7 / 11 Daha önce sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Ambarat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.

8 / 11 Amrabat, futbola FC Utrecht altyapısında başladı. 2014 yılında A takıma yükselen Amrabat, 3 sezon boyunca Utrecht forması giydi.

9 / 11 2017 yılında Feyenoord'a transfer olan Amrabat, 1 sezon sonra Hellas Verona'ya transfer oldu.

10 / 11 2020 yılında ise Belçika'nın en önemli kulüplerinden biri olan Club Brugge'a transfer oldu.