Taraftarı heyecanlandıran haber: O yıldız sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar İngiltere Premier Lig ekibinin yıldızı için harekete geçti. 27 yaşındaki oyuncunun abisi de daha önce Galatasaray forması giymişti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle merkez orta saha oyuncu talebinin ardından gündeme yine aynı isim geldi.
Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan Galatasaray, rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi.
Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince kolları sıvayan Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.
Cimbom, sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı Fas'lı ön libero için yeniden düğmeye bastı.
Galatasaray, 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı.
Daha önce sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Ambarat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Amrabat, futbola FC Utrecht altyapısında başladı. 2014 yılında A takıma yükselen Amrabat, 3 sezon boyunca Utrecht forması giydi.
2017 yılında Feyenoord'a transfer olan Amrabat, 1 sezon sonra Hellas Verona'ya transfer oldu.
2020 yılında ise Belçika'nın en önemli kulüplerinden biri olan Club Brugge'a transfer oldu.
Club Brugge ile 1 sezon boyunca forma giyen Amrabat, 2021 yılında İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu.