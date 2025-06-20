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Taraftarı şoke eden gelişme! Galatasaraylı yıldız o takımla el sıkıştı

Taraftarı şoke eden gelişme! Galatasaraylı yıldız o takımla el sıkıştı

11:1420/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
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Süper Lig'de sezonu üst üste üçüncü kez şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, takımın dikkat çekici isimlerinden olan Lemina'nın sürpriz bir takımla el sıkıştığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılılara erken veda edebilir.

Suudi Arabistan basınındaki Mario Lemina haberi gündeme bomba gibi düşerken, Gabonlu orta saha ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

NTV Spor'un Arriyadiyah'tan aktardığı habere göre Al-Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başladı ve oyuncuyla el sıkıştı.

Haberde Al-Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ise sürdüğü aktarıldı.

Galatasaray formasıyla sezonun ikinci yarısında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maça çıkan Mario Lemina, 1001 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

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