Taraftarı şoke eden gelişme! Galatasaraylı yıldız o takımla el sıkıştı

Süper Lig'de sezonu üst üste üçüncü kez şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, takımın dikkat çekici isimlerinden olan Lemina'nın sürpriz bir takımla el sıkıştığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılılara erken veda edebilir.
Suudi Arabistan basınındaki Mario Lemina haberi gündeme bomba gibi düşerken, Gabonlu orta saha ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.
NTV Spor'un Arriyadiyah'tan aktardığı habere göre Al-Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başladı ve oyuncuyla el sıkıştı.
Haberde Al-Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ise sürdüğü aktarıldı.
Galatasaray formasıyla sezonun ikinci yarısında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maça çıkan Mario Lemina, 1001 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.