Taraftarı şoke eden gelişme! Galatasaraylı yıldız o takımla el sıkıştı

Süper Lig'de sezonu üst üste üçüncü kez şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, takımın dikkat çekici isimlerinden olan Lemina'nın sürpriz bir takımla el sıkıştığı öne sürüldü.

1 /5 Galatasaray'ın ara transfer döneminde 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılılara erken veda edebilir.

2 /5 Suudi Arabistan basınındaki Mario Lemina haberi gündeme bomba gibi düşerken, Gabonlu orta saha ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

3 /5 NTV Spor'un Arriyadiyah'tan aktardığı habere göre Al-Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başladı ve oyuncuyla el sıkıştı.

4 /5 Haberde Al-Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ise sürdüğü aktarıldı.