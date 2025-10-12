Tedesco'dan neşter

Mili arada takımını yeniden yapılandırmaya odaklanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig ve Avrupa maratonu öncesi ilk 11'de köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İtalyan hoca, Asensio'yu 10 numaraya çekerken, orta sahanın merkezini ise İrfan Can Kahveci'ye emanet etmeyi planlıyor.
Milli takımlar için verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hem Süper Lig hem de Avrupa maçları için sıkı bir hazırlık yapıyor.
Süper Lig'in 4. haftasında Jose Mourinho yerine göreve getirilen Tedesco, milli arada takımıyla uzun çalışma fırsatı buldu. Bunu değerlendirmek isteyen İtalyan çalıştırıcı, ilk 11'inde bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.
Fatih Karagümrük maçıyla Süper Lig'e dönecek olan Tedesco, ilk değişikliğini 10 numara pozisyonunda yapacak. Tecrübeli çalıştırıcı, merkez orta saha olarak oynattığı Marco Asensio'yu bu bölgeye monte etmeyi planlıyor.
10 numara olarak görev yapan Anderson Talisca'nın ise yedeğe geçmesi bekleniyor.
Tedesco, orta sahanın merkezinde oluşacak boşluğu ise irfan Can Kahveci'yle kapatmayı planlıyor. İrfan Can, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında gösterdiği performansla yıldızlaşarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tedesco, 30 yaşındaki oyuncuyu eski performansına ulaştırmak için çabalayacak.
Ayrıca, İtalyan çalıştırıcının sağ tarafta görevlendirdiği Sebastian Szymanski'nin de kenara gelmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adam, Dorgeles Nene'yi de ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.