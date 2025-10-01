Tedesco'dan Nice'li futbolcuya övgü dolu sözler: 'Bu onun kalitesini gösteriyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nice ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. Güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Tedesco, Fransız ekibinin sağ kanatta oynayan oyuncusu hakkında da övgü dolu sözler kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Nice ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.
Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;
'Takım elinden geleni yapıyor'
"Sanırım geldiğimden beri 6 tane tam anlamıyla idman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var. Çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına daha 1 konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen maç içinde işler iyi gitmeyebilir, bunu da kabul etmek lazım. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyuyamam, analiz yaparım. Kaybettiğimizde bazen sorunu görürüm ve düzletmeye çalışırım."
'Futbolda her şeyi savunamazsınız'
"Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım, onların da bizi savunması lazım!"
'Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok'
"Kerem Aktürkoğlu bir sol kanat oyuncusu. Buraya geleli çok uzun süre olmadı, birazcık zaman ihtiyacı var. Ben geldiğimden beri en çok süre alan kendisi. Performansından %100 memnun değil, goller atmak, asistler yapmak isteyecektir. Kendisine süre tanıyacağım. Sahada baskısıyla elinden geleni yapıyor. Bir çok attan düşerse, tekrar ata bindirmelisiniz ki istediğini yapabilsin. Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok."
'7 sakat oyuncu vardı, şimdi 2'ye düşürdük'
"Edson Alvarez geri döndü, bu önemli. Bartuğ Elmaz çok iyi bir oyuncu, Avrupa kadrosunda yok ve bu yazık bir şey! Geldiğimizde takımda 7 sakat oyuncu vardı, şimdi 2'ye düşürdük."
'Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam'
"Jhon Duran oynamak için motivasyona sahip. Bazı sakatlık 6 hafta sürecektir ama onun durumu böyle değil!
Geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpleri, onu böyle oynattı. Bazen acı ile oyuncular oynar ama bir nokta gelir, artık oynayamazlar.
Bacakta hissedilen bir ağrının sebebi, sırttan kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda zaman lazım. Pek çok uzman bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk.
Jhon Duran dönmek istiyor ama süreç gerekiyor. Oyuncuyu zorlamam. Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam."
'Clauss orada oynuyorsa bu onun kalitesini gösterir'
"Savunmada güçlü bir takım. Arka üçlü güçlü oyunculardan oluşuyor. Orta sahada çok teknik oyuncuları var. Kenar oyuncularına baktığımız da sağ tarafta Clauss var. Kendisini Fransa Milli Takımı'nda tanıyorum. Çünkü Belçika Milli Takımı'nda karşılaşmıştık. Clauss orada oynuyorsa bu onun kalitesini gösterir. Direkt olarak oynamaya çalışan takım."