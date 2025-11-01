TFF, iki yıldızın isimlerini açıkladı: Real Madrid ve Juventus’un gözdesi!

Arda Güler, IFFHS'nin 1987 senesinden beri geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" ve "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" olmak üzere iki kategoride birden adaylar arasında yer alırken, Kenan Yıldız ise "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde ödüle aday gösterildi.