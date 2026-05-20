Torreira’dan Galatasaray taraftarını endişelendiren görüntü

11:08 20/05/2026
Galatasaray’ın yıldız futbolcusunun yurt dışındaki görüntüleri transfer iddialarını yeniden alevlendirdi. Daha önce yaptığı açıklamalar hatırlatılırken, ayrılık ihtimali sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gündem oldu.

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden biri olan Lucas Torreira, Arjantin’de görüntülendi.

Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors ile Cruzeiro arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu mücadeleyi, sakatlığı bulunan Boca Juniors golcüsü Edinson Cavani ile birlikte izledi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray ile 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Torreira’nın adı son dönemde sık sık Boca Juniors ile anılıyordu. Uruguaylı futbolcunun Arjantin ekibinin maçında yer alması, taraftarlar arasında “ayrılık” yorumlarını beraberinde getirdi.

Torreira daha önce verdiği röportajda Boca Juniors hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:


"En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta forma giymek. Orada oynamak için ölüyorum! Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yakın olduğunu biliyorum çünkü yıllardır Avrupa'dayım. Evimde, aileme yakın olmayı özledim."

