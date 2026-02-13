Yeni Şafak
Tottenham'dan olay hamle! Galatasaray'ın eski hocasını gündemine aldı

Tottenham'dan olay hamle! Galatasaray'ın eski hocasını gündemine aldı

14:53 13/02/2026, Cuma
13/02/2026, Cuma
Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde yer alan Tottenham, Thomas Frank'ın görevine 11 Şubat 2026 itibarıyla son verdi. Boşalan koltuk için en dikkat çekici aday ise bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Igor Tudor oldu.

Tottenham Hotspur'da Thomas Frank dönemi sadece 8 ay sürdü. Alınan kötü sonuçların ardından Danimarkalı menajerle yollarını ayıran "Spurs", rotayı İtalya ve Fransa tecrübesi olan sert disipliniyle tanınan Igor Tudor’a kırdı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, kulübün Tudor ile ilk temasları kurmaya hazırlandığını bildirdi.

Ekim 2025’te Juventus’taki ikinci dönemine son verilen ve şu an boşta olan Igor Tudor, Tottenham yönetimi için "hemen göreve başlayabilecek" en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Tudor’un özellikle Marsilya ve Lazio’daki yüksek tempolu futbol anlayışının, Tottenham’ın agresif oyun kimliğine uygun olduğu düşünülüyor.

Galatasaraylılar onu yakından tanıyor


Igor Tudor, 2017 yılında Galatasaray'ın başında görev yapmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar onu özellikle fiziksel kondisyona verdiği önem ve 3'lü savunma tercihleriyle hatırlıyor.

