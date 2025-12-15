Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakem raporu ortaya çıktı: Skandal VAR kararı

37. dakikada Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin Ozan Tufan'ın aşiline doğru bir basması var. VAR izlemesinin ardından kırmızı kart gördü.





"Sahada hakem kırmızı kart kararını vermiş olsaydı desteklerdim. Fakat burada dizin bükülü olduğunu ve Bilal'in bastıktan sonra ayağını direkt çektiğini görüyorum. Bu nedenle VAR'ın yüzde yüz karışması gereken bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. VAR kararıyla verilen kırmızı kart yanlış."