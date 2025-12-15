Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakem raporu ortaya çıktı: Skandal VAR kararı

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakem raporu ortaya çıktı. İşte Trabzonspor-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları...
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada yaşanan pozisyonlar geceye damga vurdu.
FIFA Kokartlı eski hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalında yayınlanan KURAL programında, Trabzonspor-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Aleks Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
Maçın henüz 2. dakikasında Emirhan Topçu, Ozan'ın ayağına bastı ve sarı kart gördü.
"Emirhan, Ozan'ın ayağına basıyor. Çok net bir sarı kart. Karar doğru."
5. dakikada Orkun Kökçü, Serdar Saatçı'nın bileğine doğru bastı. Sarı kart gördü. Kırmızı kart itirazları oldu.
"Orkun risk alıyor. Ayağıyla, Serdar Saatçı'nın ayakkabısına hatta bileğine doğru basıyor. Ancak burada topuğu yerde olduğu için tam bir güç transferi yok. Hakemin sarı kartı doğru."
37. dakikada Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin Ozan Tufan'ın aşiline doğru bir basması var. VAR izlemesinin ardından kırmızı kart gördü.
"Sahada hakem kırmızı kart kararını vermiş olsaydı desteklerdim. Fakat burada dizin bükülü olduğunu ve Bilal'in bastıktan sonra ayağını direkt çektiğini görüyorum. Bu nedenle VAR'ın yüzde yüz karışması gereken bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. VAR kararıyla verilen kırmızı kart yanlış."
44. dakikada Onana'ya gelen uzun topta Olaigbe'nin Raschica'yı düşürdüğü bir an var. Kart çıkmadı.
"Top Onana'ya geliyor. Olaigbe, Rashica'yı düşürüyor. Sportmenliğe aykırı bir hareket. Sarı kart olması lazımdı. Karar yanlış."