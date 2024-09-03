Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Bordo mavili kulübün yeni hocası Şenol Güneş oldu.

1 / 7 Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.

2 / 7 Bordo mavili kulüp, Avcı'dan sonra Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile görüşmeler yapmıştı.

3 / 7 Trabzonspor'da yapılan son görüşmelerin ardından yeni teknik direktör belli oldu.

4 / 7 Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

5 / 7 Şenol Güneş, Trabzonspor ile ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

6 / 7 Şenol Güneş, 5. defa Trabzonspor'un başına geçiyor.