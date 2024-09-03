|
Spor

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Haber Merkezi
15:58 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 16:09 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Bordo mavili kulübün yeni hocası Şenol Güneş oldu.

1/ 7

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.

2/ 7

Bordo mavili kulüp, Avcı'dan sonra Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile görüşmeler yapmıştı.

3/ 7

Trabzonspor'da yapılan son görüşmelerin ardından yeni teknik direktör belli oldu.

4/ 7

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

5/ 7

Şenol Güneş, Trabzonspor ile ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

6/ 7

Şenol Güneş, 5. defa Trabzonspor'un başına geçiyor.

7/ 7

Şenol Güneş'in Trabzonspor'da görev yaptığı dönemler ve yakaladığı puan ortalaması:


1988/1989

1.75 Puan Ortalaması


1993/1997

2.14 Puan Ortalaması

 

2005/2005

2.07 Puan Ortalaması


2009/2013

1.76 Puan Ortalaması



#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Ertuğrul Doğan
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TCDD 109 işçi alımı başvuru şartları neler? TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?