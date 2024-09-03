Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Bordo mavili kulübün yeni hocası Şenol Güneş oldu.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.
Bordo mavili kulüp, Avcı'dan sonra Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile görüşmeler yapmıştı.
Trabzonspor'da yapılan son görüşmelerin ardından yeni teknik direktör belli oldu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.
Şenol Güneş, Trabzonspor ile ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.
Şenol Güneş, 5. defa Trabzonspor'un başına geçiyor.
Şenol Güneş'in Trabzonspor'da görev yaptığı dönemler ve yakaladığı puan ortalaması:
1988/1989
1.75 Puan Ortalaması
1993/1997
2.14 Puan Ortalaması
2005/2005
2.07 Puan Ortalaması
2009/2013
1.76 Puan Ortalaması